سرقة منزل نجم ليفربول أثناء خوضه مباراة البايرن

تعرض منزل مهاجم ليفربول ساديو ماني للسرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونخ الثلاثاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لما نشره موقع "ليفربول إيكو"، فقد لاحظ ماني بعد عودته للمنزل، اختفاء العديد من المقتنيات الثمينة، من ساعات، وهواتف محمولة، ومفاتيح سيارات. وترجح الشرطة أن تكون السرقة قد تمت في الفترة ما بين الساعتين 18 و23:45 حسب التوقيت المحلي.

وناشدت الشرطة أي شخص لديه معلومات تتعلق بعملية السرقة التواصل معها، لمساعدتها في التحريات.

وقدم ماني أداء جيدا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، لكنه أضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل بسب "رعونته أحيانا وأنانيته" في أحيان أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب ستقام في الـ13 من الشهر المقبل في ميونخ.

المصدر: وكالات