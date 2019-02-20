الاتحاد القطري يتسبب بتأجيل السوبر التونسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء، رسميا، تأجيل مباراة كأس السوبر المحلي، بين الترجي والإفريقي، التي كانت مقررة الأحد المقبل في الدوحة، إلى أجل غير مسمى.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا، قال فيه إن "تأجيل مباراة الكأس السوبر جاء بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، مع التأكيد على تمسك الجامعة والإدارة الوطنية للتحكيم بتعيين طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة كأس السوبر التي سيتم تحديد موعدها الجديد لاحقا بالتنسيق مع الجانب القطري.

الجامعة التونسية لكرة القدم

وكان مجلس إدارة نادي الإفريقي أعلن عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء أمس الثلاثاء عدم خوض مباراة السوبر أمام الترجي بعد قرار الاتحاد التونسي واللجنة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم الدولي يوسف السرايري لإدارة المواجهة.

ودعا اتحاد الكرة التونسي، إدارة نادي الإفريقي لعقد اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة الأمر، قبل أن يتم الإعلان رسميا عن تأجيل مباراة السوبر.

المصدر: وكالات