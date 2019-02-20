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سطو على منزل نجم ليون أثناء مباراة فريقه مع برشلونة

الرياضة

سطو على منزل نجم ليون أثناء مباراة فريقه مع برشلونة
AFP EMMANUEL FOUDROT
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سطا لصوص على منزل الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي أثناء مباراة فريقه الذي تعادل على أرضه مع برشلونة الإسباني الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقام اللاعب باستدعاء الشرطة في منتصف الليل بعد انتهاء مواجهة ليون وبرشلونة، بعدما كسر اللصوص نافذة في منزل ديباي وسرقوا إكسسوارات منه.

وأفادت صحف فرنسية بحدوث سطو على منزلي زميلي ديباي، لوكا توسار والإسباني من أصل سنغالي باب شيخ ديوب، أيضا خلال المباراة.

وليست هذه الواقعة الأولى، فقد سطا لصوص على منزل ديباي في سبتمبر 2018، وأبلغ اللاعب عن سرقة محتويات تفوق المليون يورو، خلال مواجهة نيس في الدوري المحلي.

وذكرت شرطة باريس في ديسمبر الماضي، أن لصوصا حاولوا سرقة منزل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، مهاجم باريس سان جيرمان، للمرة الثانية في أقل من شهر، وخلعوا باب مدخل منزله في العاصمة باريس، قبل أن يولوا هاربين بعد سماع جرس الإنذار.

وأتت هذه المحاولة بعد يومين فقط من تعرض منزل قائد الفريق البرازيلي تياغو سيلفا في باريس، لسرقة محتويات قدرت قيمتها بنحو مليون يورو، بحسب تقارير صحفية.

وفي إسبانيا تعرض الغاني كيفن برينس بواتينغ الأسبوع الماضي لسرقة استهدفت منزله وتم سرقة مجموعة من المجوهرات بقيمة نحو 300 ألف يورو إضافة إلى مبلغ من المال، خلال مشاركته مع برشلونة في مواجهة بلد الوليد.

المصدر: أ ف ب

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