زوجة نجم روسيا والأرسنال أرشافين تشتكيه لدى أجهزة الأمن

أفادت وسائل إعلام روسية بأن أليسا زوجة اللاعب الدولي الروسي السابق أندريه أرشافين، قدمت شكوى ضد زوجها للجهاز الأمني الفيدرالي الروسي.

وكشفت أليسا في شكواها عن تهديدات بشكل منتظم من أشخاص مجهولين، لهم صلة بزوجها.

وزعمت أليسا أنها التقت زوجها مؤخرا في أحد المطاعم في سان بطرسبورغ، وكان برفقة رجال مجهولين، قدم لها واحد منهم وثيقة تثبت عمله في الجهاز الأمني الفيدرالي. وكشفت أيضا أن أندريه خلال زيارته الأخيرة لمنزلها لأخذ أمتعته، كان برفقة أشخاص يشبهون "قطاع الطرق".

وكانت أليسا قد قدمت شكوى لشرطة مدينة سان بطرسبورغ في الـ12 من الشهر الجاري، زعمت فيها أن زوجها كان يحاول ترويعها برسائل نصية قصيرة، ويهددها بالسجن ورفع قضية جنائية ضدها.

يذكر أن أرشافين، الذي سبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية، أبرزها نادي أرسنال الإنجليزي، تقدم في وقت سابق بطلب الطلاق من أليسا بعد زواج دام عامين تقريبا، ورزقا بطفلة واحدة.

المصدر: وكالات