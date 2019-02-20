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الجماهير البافارية تحتج في مدرجات ملعب "أنفيلد"

الرياضة

الجماهير البافارية تحتج في مدرجات ملعب
Reuters PHIL NOBLE
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بدت جماهير البافاري خلال مباراة ليفربول الإنجليزي وضيفه بايرن ميونخ الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غاضبة وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار تذاكر مباريات التشامبيونزليغ.

ورفعت الجماهير الألمانية على مدرجات ملعب "أنفيلد"، لافتات تحتج على الأسعار المبالغ فيها لحضور مباريات دوري أبطال أوروبا، بالنسبة لمشجعي الفرق الأجنبية داخل إنجلترا.

وكتبت على إحدى اللافتات: "لا يوجد حدود للجشع"، وساندت جماهير ليفربول المشجعين الألمان، وطالب مشجعون بأن يكون سعر التذكرة 20 جنيها إسترلينيا كحد أقصى بدلا من 48 جنيها إسترلينيا في أوروبا.

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع، في وقت سابق، على الإبقاء على سعر التذكرة البالغ 30 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل 39 دولار كحد أقصى لمشجعي الفريق الضيف في المواسم الثلاثة المقبلة، لكن الاتفاق لا يشمل مباريات التشامبيونزليغ.

المصدر: وكالات

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