مهاجم الهلال السعودي يتلقى هدية غير متوقعة (فيديو)

تلقى الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، هدية غير متوقعة من رئيس النادي، الأمير محمد بن فيصل وذلك خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة الاتحاد.

وانتشر فيديو على تويتر يظهر رئيس النادي محمد بن فيصل وهو يمنح شبلين صغيرين هدية لغوميز الشهير باحتفاله عند تسجيل الأهداف على طريقة الأسد، قبل الكلاسيكو المنتظر ضد الاتحاد.

🎥- الامير محمد بن فيصل و قوميز بالنادي صباح اليوم 😂💙 pic.twitter.com/C9Ug0chOTV — المدرج الهلالي 58 (@Almodrjalhilali) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وأكد غوميز، هداف الفريق الهلالي، برصيد 27 هدفا في جميع المسابقات، على سعادته بالهدية غير المتوقعة من رئيس النادي.

ويستعد فريق الهلال لخوض المباراة المنتظرة ضد الاتحاد غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

المصدر: تويتر