سيدة إفريقية تثير ترامب بمهارتها الكروية (فيديو)

أثارت مهارات سيدة من جنوب شرق إفريقيا إعجاب الكثيرين من خلال فيديو انتشر بصورة سريعة على "تويتر"، واستقطب اهتمام رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي أعاد نشر الفيديو على حسابه.

ويظهر بالفيديو امرأة تدعى كيبي آبي، وتلقب بـ"الملكة آبي" من مالاوي الإفريقية، وهي تسيطر على كرة القدم برأسها دون أن تفقدها، لتتابع استعراض مهاراتها بتلقف الكرة بواسطة قدميها وكتفيها، دون إسقاطها بعد 154 ضربة.

ويبدو أن الملكة آبي كانت قادرة على الاستمرار بالتلاعب بالكرة طوال اليوم، قبل أن تتوقف لتلقي التحية وعبارات الإعجاب من الحاضرين.

وحقق الفيديو ما يقارب 10 ملايين مشاهدة، كما حظي باهتمام رئيس الولايات المتحدة ترامب الذي أعاد نشره على حسابه في "تويتر" معلقا: "إنه مدهش".

المصدر: تويتر