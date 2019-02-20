"رعونة" ماني تحرم صلاح ورفاقه من الأفضلية أمام البايرن

خرج نادي ليفربول بتعادل "مخيب" بدون أهداف أمام ضيفه بايرن ميونيخ، في مباراة أقيمت أمس لحساب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تعقدت مهمة ليفربول في تجاوز عقبة العملاق البافاري، لمواصلة المشوار للفوز باللقب أو على الأقل تكرار إنجاز الموسم الماضي، عندما وصل "الريدز" لنهائي المسابقة الأغلى في القارة العجوز، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح.

وتميزت المباراة بندية القوة بين الفريقين، وتمكن ليفربول من فرض سيطرته على بعض مجريات اللقاء، وخلق لاعبوه مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل، لكن تألق مانويل نوير حارس البايرن، ورعونة مهاجمي الفريق الإنجليزي، حال دون ترجمة هذه الفرص إلى أهداف.

والمثير أنه في ظل تذبذب مستوى صلاح في المباراة، وقلة تحركات فيرمينو الذي كان يعاني من الإصابة، فإن أغلب الفرص أتيحت للسنغالي ساديو ماني، لكن أداء هذا الأخير طغت عليه في كثير من الأحيان الأنانية والرعونة، وهو ما حرم ليفربول من تحقيق الأفضلية في الذهاب، ليتأجل الحسم حتى موقعة الإياب، المزمع إقامتها في ميونيخ في الـ13 من الشهر المقبل.

المصدر: تويتر