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بالفيديو..أوساكا المصنفة الأولى عالميا تودع بطولة دبي

الرياضة

بالفيديو..أوساكا المصنفة الأولى عالميا تودع بطولة دبي
Reuters Kim Kyung Hoon
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ودعت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا بطولة دبي للتنس الثلاثاء بعد هزيمتها المفاجئة في مباراتها الأولى أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بمجموعتين دون رد.

وواجهت أوساكا البالغة 21 عاما، والتي انفصلت عن مدربها ساشا باجين الأسبوع الماضي عقب الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي صعوبات في أشواط إرسالها.

ونجحت في 48 بالمائة فقط من نقاط إرسالها الأول، وارتكبت 25 خطأ سهلا لتخسر في حوالي ساعة من اللعب بنتيجة 6-3 و6-3 في أول عودة للمنافسات الرسمية.

وتلتقي اللاعبة الفرنسية المصنفة 67 عالميا مع الإسبانية كارلا سواريز نافارو في دور الـ16.

المصدر: وكالات

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