الفيفا تغرم متصدر الدوري البرتغالي بسبب الانتقالات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء، عن تغريم بورتو متصدر ترتيب الدوري البرتغالي بـ50 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 49 ألف دولار، بسبب انتهاكات تتعلق بملكية طرف ثالث للاعبين.
ولم يقدم الفيفا، الذي يحظر على الأندية الدخول في تعاقدات تسمح لأطراف ثالثة بوجود تأثير على استقلالية الأندية وسياساتها في المسائل المرتبطة بالانتقالات، أي تفاصيل بشأن طبيعة المخالفات.
FC Porto sanctioned under third-party influence rules— Portista (@FCPortoGlobal) ١٩ فبراير ٢٠١٩
FIFA gave a fine of CHF 50,000 and a warning for breaches relating to third-party influence and failure to provide correct data in the Transfer Matching System (TMS). pic.twitter.com/tAAf6gBmTm
وأضاف الفيفا أن بورتو فشل في توفير بيانات صحيحة عن اللاعبين عبر النظام الإلكتروني المتخصص بنشر بيانات الانتقالات لزيادة الشفافية في عالم كرة القدم.
المصدر: رويترز