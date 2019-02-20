 
مباشر

الفيفا تغرم متصدر الدوري البرتغالي بسبب الانتقالات

الرياضة

الفيفا تغرم متصدر الدوري البرتغالي بسبب الانتقالات
Reuters Arnd Wiegmann
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhh8

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء، عن تغريم بورتو متصدر ترتيب الدوري البرتغالي بـ50 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 49 ألف دولار، بسبب انتهاكات تتعلق بملكية طرف ثالث للاعبين.

ولم يقدم الفيفا، الذي يحظر على الأندية الدخول في تعاقدات تسمح لأطراف ثالثة بوجود تأثير على استقلالية الأندية وسياساتها في المسائل المرتبطة بالانتقالات، أي تفاصيل بشأن طبيعة المخالفات.

وأضاف الفيفا أن بورتو فشل في توفير بيانات صحيحة عن اللاعبين عبر النظام الإلكتروني المتخصص بنشر بيانات الانتقالات لزيادة الشفافية في عالم كرة القدم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرقها من زوجها فسرقوها منه.. إيكاردي يشرب من الكأس ذاتها التي سقى منها صديقه ماكسي لوبيز