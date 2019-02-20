الفيفا تغرم متصدر الدوري البرتغالي بسبب الانتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء، عن تغريم بورتو متصدر ترتيب الدوري البرتغالي بـ50 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 49 ألف دولار، بسبب انتهاكات تتعلق بملكية طرف ثالث للاعبين.

ولم يقدم الفيفا، الذي يحظر على الأندية الدخول في تعاقدات تسمح لأطراف ثالثة بوجود تأثير على استقلالية الأندية وسياساتها في المسائل المرتبطة بالانتقالات، أي تفاصيل بشأن طبيعة المخالفات.

FC Porto sanctioned under third-party influence rules



FIFA gave a fine of CHF 50,000 and a warning for breaches relating to third-party influence and failure to provide correct data in the Transfer Matching System (TMS). pic.twitter.com/tAAf6gBmTm — Portista (@FCPortoGlobal) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وأضاف الفيفا أن بورتو فشل في توفير بيانات صحيحة عن اللاعبين عبر النظام الإلكتروني المتخصص بنشر بيانات الانتقالات لزيادة الشفافية في عالم كرة القدم.

المصدر: رويترز