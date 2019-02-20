بالأرقام محمد صلاح الأعلى دخلا في ليفربول.. فكم تبلغ ثروته؟

كشف موقع صحيفة "إكسبريس express" البريطانية الثلاثاء عن ثروة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، ودخله الأسبوعي.

وأثار الفرعون المصري وسائل الإعلام منذ انضمامه إلى ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما، بعدما سجل 32 هدفا الموسم الماضي في البريميرليغ، وقاد الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 10 سنوات.

كما سيطر على الجوائز الفردية لتزداد قيمته الكروية السوقية خلال العامين الماضيين.

وكان ليفربول قد تعاقد مع اللاعب البالغ 26 عاما صيف 2017 مقابل ما يقارب 48 مليون دولار أمريكي، براتب أسبوعي بلغ 120 ألف جنيه إسترليني.

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وبفضل تألقه بات هدفا للعديد من العلامات التجارية العالمية التي بدأت تسعى لربط صورة محمد صلاح بمنتجاتها.

وذكر موقع الصحيفة، أن مهاجم ليفربول وقع على عقد جديد في عام 2018 يمتد إلى 2023، براتب أسبوعي 200 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 260 ألف دولار، إضافة للمكافآت والحوافز التي تعتمد على أدائه ونتائج الفريق.

وأشار المصدر إلى أن صلاح يعتبر الأعلى دخلا في فريق ليفربول يليه النجمان البرازيلي روبرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان ديك، اللذان يحصلان على نحو 150 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 195 ألف دولار.

ويتلقى المهاجم المصري إلى جانب راتبه الأسبوعي مع ليفربول مبالغ إضافية تأتي من عقود الدعاية والصفقات والحملات الترويجية لمختلف الشركات التجارية.

وحسب صحيفة "Celebrity Net Worth" فإن ثروة صلاح الشخصية تبلغ حاليا حوالي 30 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب 40 مليون دولار.

واكتسب صلاح احتراما واسعا لطبيعته المتواضعة، وكثيرا ما ظهر في عناوين الصحف بتقديمه التبرعات والمساعدات، كما يقوم بتمويل أحد المستشفيات في بلاده مصر.

المصدر: express.co.uk