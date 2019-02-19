البرلمان المصري يتدخل لـ "لم الشمل" بين الأهلي والزمالك

كشف المتحدث باسم مجلس النواب المصري، صلاح حسب الله، عن مبادرة برلمانية تحت اسم "لم الشمل" بين إدارتي قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك.

وتخدث حسب الله عن مبادرة سوف يتم تفعيلها في القريب العاجل، من أجل لم شمل الإدارتين وإزالة الاحتقان بين الناديين وجماهيرهما، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، خلال شهر يونيو المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري: "أنا أشجع النادي الأهلي، لكن هناك ما هو أهم من الأهلي والزمالك، علم بلدنا مصر، كل الهيئات والمؤسسات الرياضية والأندية، الجميع يخدم مصلحة مصر".

وشدد حسب الله على ضرورة أن تكون "الدولة المصرية يدا واحدة، ويجب أن يحدث ترابط في جميع المجالات، سوف ننظم كأس أمم إفريقيا، ولا نريد أي احتقان بين الجماهير، نرغب في تفويت الفرصة على أعداء الوطن".

ورحب وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بكل مبادرات لم الشمل، وخاصة تلك القادمة من البرلمان، لكنه شدد على ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين.

المصدر: وكالات