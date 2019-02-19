نهاية التعاون بين "طيران الإمارات" وسان جيرمان

يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن راع جديد على صدر قميصه، بعدما أشرف عقده مع شركة "طيران الإمارات" على نهايته.

وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي، قررت عدم مواصلة التعاون مع الشركة الإماراتية التي ترعى الفريق منذ 2006.

وذكرت الصحيفة أن العقد المبرم بين الجانبين يتلقى على إثره النادي الفرنسي قرابة 30 مليون يورو سنويا، وهو ما لم يعد يرتقي لطموحات الإدارة الراغبة في الحصول على ضعف هذا المبلغ.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن إدارة سان جيرمان لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع راع محدد، لكنها تجري مفاوضات مع العديد من الشركات في آن واحد، فيما من المتوقع أن يعلن "البي إس جي" عن الراعي الجديد قبل بداية الموسم المقبل.

وينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، كما عزز حظوظه في بلوغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد (2-0) في ذهاب ثمن النهائي.

المصدر: وكالات