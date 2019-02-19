الاتحاد الإيطالي يفرض عقوبات صارمة بحق فريق خسر (0-20)

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استبعاد فريق برو بياتشينزا من دوري الدرجة الثالثة (C)، بعد خوضه مباراة بـ 7 لاعبين، بسبب أزمة مالية حادة أفقدته القدرة على دفع رواتب لاعبيه.

واضطر فريق "برو بياتشينزا - Pro Piacenza" إلى خوض لقائه ضد مضيفه "كونيو – Cuneo"، بسبعة لاعبين فقط، تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما، بينهم المدير الفني ومدلك الفريق، لاستيفاء شروط المشاركة في المباريات الرسمية، وهو ما دفع الاتحاد الإيطالي لوصف ما حدث بأنه "إهانة للرياضة"، وقرر استبعاد برو بياتشينزا من الدوري، وخصم نقاطه في المسابقة، إضافة إلى احتسابه خاسرا بنتيجة (3-0) في جميع المباريات.

🇮🇹 Italian 3rd division team Pro Piacenza, who lost 20-0 on Sunday, have been thrown out of Serie C for fielding just seven players & not paying their players/staff



All 7 players that faced Cuneo were teenagers with 18 year old captain Nicola Cirigliano doubling up as manager 😂 pic.twitter.com/tNBjGqwbOO — ODDSbible (@ODDSbible) 19 февраля 2019 г.

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كما قرر الاتحاد الإيطالي إيقاف اللاعب الذي تقمص دور المدلك لمدة عام، وإيقاف زميله قائد الفريق نيكولا سيريغليانو (18 عاما)، الذي تقمص دور المدير الفني لمدة ثلاثة أعوام، وفرض غرامة مالية على نادي برو بياتشينزا قدرها 20 ألف يورو.

وخاض فريق "Pro Piacenza" الملقب بـ "الروسونيري" على غرار ميلان العريق، هذه المباراة، التي خسر فيها (0-20) خشية استبعاده من الدوري، بعد أن أجلها أربع مرات.

المصدر: وكالات