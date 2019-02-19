تغييرات جذرية في كأس السوبر الإسباني

أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن كأس السوبر المحلية ستخضع لتغييرات جذرية، بتوسيع المنافسة لتشمل أربعة أندية، وسيقام الدوران قبل النهائي والنهائي خارج إسبانيا.

وقال لويس روبياليس في مؤتمر صحفي: "ستقام كأس السوبر المقبلة خارج إسبانيا، وستتنافس أربعة أندية على لقبها (عوض فريقين كما جرت العادة)".

OFICIAL: #Rubiales anuncia que la #Supercopa se jugará en formato Final Four



🔝 1º y 2º de #LaLiga

🏆 Finalista de #CopaDelRey

🌍 Se jugará fuera de España pic.twitter.com/N0N3N1Tzvm — bwin España (@bwin_es) 19 февраля 2019 г.

وخرج روبياليس، الذي انتخب رئيسا للاتحاد الإسباني في مايو 2018، عن التقاليد الكروية في إسبانيا العام الماضي، بعدما جعل كأس السوبر، التي كانت تدشن انطلاق الموسم الجديد في إسبانيا، وتجمع بين بطلي الدوري وكأس الملك الإسبانيين، مواجهة من مباراة واحدة بدلا من اثنتين، وأقيمت أحدث نسخة منها في المغرب.

وفاز برشلونة على إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي حال تطبيق هذا النظام الجديد، فيتوقع أن يتواجه برشلونة وريال مدريد كل صيف تقريبا، على اعتبار أن الحصول على تأشيرة المشاركة في السوبر الإسباني ستكون في متناولهما، كما أن عشاق الفريقين في مختلف أنحاء العالم ستتاح لهم فرصة ذهبية لمشاهدة مباراة الكلاسيكو عن قرب، إذا أقيمت في بلدانهم.

المصدر: وكالات