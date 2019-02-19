بالفيديو.. رئيس الهلال السعودي يطلق اسم مهاجم الفريق على شبله

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي، وهو يداعب شبلين.

وظهر بن فيصل وهو ينادي أحدهما باسم "غوميز"، وربط بعض المغردين على تويتر بين اسم الشبل، ومهاجم الفريق الحالي الفرنسي بافيتيمبي غوميز مع الزعيم.

الرئيس محمد بن فيصل

قوميز 💙💙 pic.twitter.com/rxylBDROFV — Mohammed Al Zahrani (@mm2015z4) ١٨ فبراير ٢٠١٩

ويلقب هداف الفريق غوميز بالأسد، بسبب طريقة احتفاله عند تسجيله الأهداف على طريقة الأسد.

يذكر أن المهاجم الفرنسي تم التعاقد معه الصيف الماضي، وأصبح هداف الفريق الهلالي لهذا الموسم بتسجيله 27 هدفا في جميع المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 هدفا، كما يملك غوميز 7 أهداف في كأس الملك إضافة إلى إحرازه 4 أهداف في بطولة كأس زايد.

المصدر: تويتر