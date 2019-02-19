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التشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ

الرياضة

التشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ
AFP Lindsey PARNABY
غيابات بالجملة.. التشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ
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سيكون ملعب "أنفيلد" اليوم مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

ويتوقع أن يدخل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، في ظل الغيابات التي يعاني منه الفريق وعدم جاهزية بعض اللاعبين، المباراة بالتشكيلة التالية:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، لوفرين، روبرتسون

في خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا

وفي خط الهجوم: صلاح، ماني، وفيرمينو أو شاكيري.

أما نيكو كوفاتش، مدرب البايرن فسيعتمد تقريبا على نفس التشكيلة التي خاضت مباراة أوغسبورغ الجمعة الماضي، ويتوقع أن تكون كالتالي:

في حراسة المرمى: نوير

في خط الدفاع: كيميتش، سول، هولمز، ألابا

في خط الوسط: غوريتسكا، ألكانتارا، رودريغيز

في خط الهجوم: ليفاندوفسكي، غنابري، وكومان أو توماس مولر.

المصدر: تويتر

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