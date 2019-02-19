احتجاجات غريبة لجماهير نورنبيرغ في مواجهة دورتموند (صور)

تعرض النجم الإنجليزي لفريق بروسيا دورتموند جادون سانشو للرشق بكرات التنس السوداء خلال مواجهة نورنبيرغ التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأظهرت صور لاعب الجناح الإنجليزي البالغ 18 عاما، وهو يحاول تفادي الكرات، عند تنفيذه ركلة ركنية خلال الشوط الأول، في خطوة احتجاجية من الجماهير ضد مباريات البوندسليغا التي تقام ليلة الاثنين.

وتواصلت الاحتجاجات على وقت إقامة المباراة، "غير المرغوب به" بالنسبة للجماهير الألمانية رغم اتخاذ قرار عدم تنظيم المواجهات ليلة الاثنين، إذ تم التفاوض على صفقة حقوق النقل التلفزيوني القادمة خلال موسم 2021-2022 في سبتمبر الماضي.

FC Nürnberg – Borussia Dortmund.



Kibice gospodarzy obrzucili murawę piłeczkami tenisowymi protestując przeciwko rozgrywaniu meczów w poniedziałki. pic.twitter.com/bPzJhhCRVi — Avanti News (@Avanti__News) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وأصر الاتحاد الألماني لكرة القدم على إقامة بعض المباريات يوم الاثنين، لتخفيف الازدحام الذي تسببت به مباريات الدوري الأوروبي.

ووجب على أندية البوندسليغا الالتزام بالصفقة الحالية التي تبلغ قيمتها 4.7 مليار يورو وبدأت من عام 2017 وتتضمن إقامة خمس مباريات أيام الاثنين خلال الموسم الواحد.

وحاولت جماهير أصحاب الأرض تشتيت لاعبي الفريق الضيف مع كل ركلة ركنية، من خلال إلقاء بعض المقذوفات على أرض الملعب، في الوقت الذي اعترض فيه فريق بروسيا دورتموند على تجاهل حكم المباراة تصرفات جماهير نورنبيرغ التي باتت معرضة لعقوبات الاتحاد الألماني.

المصدر: the sun