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ماكينة أهداف صاعدة بقوة.. نجل رونالدو يتفوق على والده بفارق كبير (فيديو)

الرياضة

ماكينة أهداف صاعدة بقوة.. نجل رونالدو يتفوق على والده بفارق كبير (فيديو)
AFP GABRIEL BOUYS
ماكينة أهداف قادمة بقوة.. نجل رونالدو يتفوق على والده بفارق كبير (فيديو)
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يبدو أن تألق عائلة رونالدو في كرة القدم لن يقتصر على الأب كريستيانو، فكل المؤشرات توحي بأن نجله الأكبر جونيور سيكون له شأن كبير مستقبلا، وأرقامه مع براعم يوفنتوس تبشر خيرا.

ونشر موقع "le10sport.com" الفرنسي مقارنة مثيرة بين كريستيانو ونجله جونيور، وأظهرت الإحصائيات والأرقام أن الابن يتفوق على الأب بفارق كبير من حيث عدد الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة.

فمنذ انضمام كريستيانو إلى يوفنتوس مطلع هذا الموسم قادما من ريال مدريد، خاض مع الفريق 23 مباراة في الدوري الإيطالي، نجح خلالها "الدون" في تسجيل 19 هدفا، وصنع 8 أهداف أخرى لزملائه.

أما جونيور، الذي يدافع عن ألوان نادي يوفنتوس لأقل من 9 سنوات، فقد سجل 58 هدفا، وساهم في 18 هدفا آخرين في 23 مباراة، وهو ما يعني أنه سجل تقريبا 3 أضعاف الأهداف التي أحرزها والده في نفس عدد المباريات، كما صنع أهدافا لزملائه بمقدار الضعف مقارنة مع كريستيانو.

المصدر:le10sport.com

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