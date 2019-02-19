واندا تحرق صورها مع إيكاردي فهل هي النهاية؟ (صورة)

أثارت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان بفيديو نشرته على "إنستغرام" شائعات وتكهنات الجمهور حول انتهاء علاقتها بزوجها.

ونشرت واندا فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" الذي يتابعه مايقارب خمسة ملايين متابع، ويظهر خلاله النيران وهي تحرق صورتين لها برفقة زوجها إيكاردي على شكل قلب.

صحيفة "the sun" اعتبرت الأمر أشبه بإشارة للمشاكل التي يعيشها الثنائي بعد الأحداث الأخيرة التي تسببت بفقدانه شارة القيادة في إنتر ميلان الذي أدى إلى توتر العلاقة بينهما.

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ومن جهة أخرى ظهر الثنائي على مدرجات ملعب جوزيبي مياتزا الأحد الماضي، لمتابعة مواجهة إنتر ميلان أمام ضيفه سامبدوريا، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

كما تحدثت في برنامج تلفزيوني عن مشكلته مع إدارة الفريق، مؤكدة أنه يعشق أنتر ميلانو ويرغب بالاستمرار في صفوفه.

وكانت واندا سببا في الخلاف بين اللاعب وفريقه لكثرة تصريحاتها لوسائل الإعلام، حول مستقبله ومطالبها المالية لتمديد عقده.

يذكر أن إيكاردي رفض السفر مع إنتر ميلان إلى النمسا لخوض مباراة رابيد فيينا في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي عقب تجريده من شارة قيادة النيراتزوري، كما غاب عن لقاء سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

المصدر: the sun