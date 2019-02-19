برنامج مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تشهد الملاعب الأوروبية اليوم وغدا، إقامة 4 مباريات ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال لكرة القدم.

فيما يلي برنامج مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال:

الثلاثاء 19 فبراير (الساعة 23 بتوقيت غرينيتش)

ليون # برشلونة

ليفربول # بايرن ميونيخ

الأربعاء 20 فبراير (الساعة 23 بتوقيت غرينيتش)

شالكه # مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد # يوفنتوس

The round of 16 continues this week! 🙌



Who are you backing? 🤔#UCLpic.twitter.com/4wB5P9MF6W — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 18 февраля 2019 г.

ويتوقع أن تكون هذه المباريات مثيرة، حيث ستبحث فيها الأندية المرشحة فوق العادة للتويج بالنسخة الحالية من مسابقة دوري الأبطال للخروج بنتائج إيجابية، لتسهيل مهمتها في مباراة الإياب، وهذه الأندية هي برشلونة الباحث عن لقبه السادس والأول منذ 2015، وليفربول وصيف النسخة الماضية، ومانشستر سيتي، الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم بقيادة مدربه الفذ الإسباني بيب غوارديولا، ونادي يوفنتوس، الذي عزز صفوفه مطلع هذا الموسم بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، من أجل هدف واحد، وهو التتويج بالكأس ذات الأذنين الغائبة عن خزائن "السيدة العجوز" منذ موسم 1995/1996.

المصدر: @ChampionsLeague