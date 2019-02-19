قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تمنع قطبي مانشستر من المواجهة

أجريت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد نهاية آخر مواجهات دور الـ16، والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد على مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد.

وحالت القرعة المواجهة بين قطبي مدينة مانشستر اللذين سيلعبان خارج أرضهما، إذ وقع مانشستر سيتي في مواجهة سوانزي سيتي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، فيما سيلاقي مانشستر يونايتد فريق وولفرهامبتون.

Here's how the quarter finals are shaping up 👇



Which will be the tie of the round? 🤔https://t.co/Di8zyZilWe — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وضمن منافسات المرحلة ذاتها يحل كريستال بالاس ضيفا على واتفورد، بالمقابل يستضيف ميلوول الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى فريق برايتون.

وودعت العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز البطولة، وأبرزها توتنهام هوتسبر وإيفرتون، بينما أطاح مانشستر يونايتد بفريقي آرسنال وتشيلسي.

المصدر: وكالات