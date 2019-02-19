ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن مواجهة البايرن

يترقب عشاق كرة القدم اليوم في الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش (الساعة 23 بتوقيت موسكو)، مواجهة ملتهبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وضيفه بايرن ميونيخ.

وقبل ساعات من موعد المباراة، كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن المران الأخير الذي أجراه نادي ليفربول استعدادا لهذا اللقاء، شهد غياب الثنائي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والكرواتي ديغان لوفرين بسبب الإصابة، وهو ما يثير التساؤلات حول جاهزيتهما للمشاركة في موقعة بايرن ميونيخ.

The boss has provided fitness updates on a trio of Reds. 👇 — Liverpool FC (@LFC) 18 февраля 2019 г.

وتأكد في وقت سابق غياب النجم الهولندي فيرغيل فان دايك عن مباراة فريقه ضد البايرن بسبب الإيقاف، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في مباراة نابولي الأخيرة في دور المجموعات.

من جهته، سيفتقد الفريق البافاري لخدمات جناحه الفرنسي فرانك ريبيري، الذي فضل البقاء في ميونيخ بعدما رزق بمولود جديد، وقلب دفاعه جيروم بواتينغ الذي يعاني من فيروس في المعدة.

ولم تتأكد بعد مشاركة الجناح كينغسلي كومان، الذي يعاني من إصابة في الكاحل، تعرض لها الجمعة الماضي في مباراة فريقه أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الإياب ستقام في ميونيخ، في الـ13 من الشهر المقبل.

المصدر: وكالات