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رسميا.. هداف نابولي التاريخي إلى الدوري الصيني

الرياضة

رسميا.. هداف نابولي التاريخي إلى الدوري الصيني
Reuters CIRO DE LUCA
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أعلن داليان الصيني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إتمام التعاقد مع السلوفاكي ماريك هامشيك الهداف التاريخي لنابولي الإيطالي بكرة القدم.

وانتقل اللاعب البالغ 31 عاما إلى الصين بعدما قضى أكثر من 11 موسما في نابولي حيث بات الهداف التاريخي للنادي برصيد 100 هدف، بعدما اجتاز عدد أهداف الأسطورة دييغو مارادونا بفارق 19 هدفا.

وسيلتحق هامشيك بفريق داليان تحت إدارة مدرب جديد بعد تعيين الكوري الجنوبي تشوي كانغ هي خلفا للمدرب بيرند شوستر بعد صراع الهروب من الهبوط العام الماضي.

وسيلعب هامشيك في داليان مع ثنائي أتليتيكو مدريد السابق يانيك كاراسكو ونيكولاس غايتان وسيبدأ مسيرته في الدوري في الثالث من مارس المقبل.

المصدر: وكالات

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