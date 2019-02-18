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مانشستر يونايتد يكمل عقد ربع نهائي كأس الاتحاد (فيديو)

الرياضة

مانشستر يونايتد يكمل عقد ربع نهائي كأس الاتحاد (فيديو)
Reuters
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أكمل مانشستر يونايتد عقد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه تشيلسي، إثر فوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين.

وأحرز هدفي الشياطين الحمر كل من، الإسباني أندير هيريرا، والفرنسي بول بوغيا، في الدقيقتين (31، 45) على الترتيب، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في العاصمة لندن.

ولحق فريق مانشستر يونايتد بذلك بركب الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، وهي: واتفورد، برايتون، ميلوول، مانشستر سيتي، وولفرهامبتون، سوانزي سيتي، وكريستال بالاس.

المصدر: RT 

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