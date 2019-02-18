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شاهد "سوبرمان" يظهر في صالات كرة السلة بقفزة خرافية

الرياضة

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قام حميدو ديالو لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر بتنفيذ حركة خارقة، خلال مواجهات "سلام دنك" السنوية لنجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقفز اللاعب البالغ 20 عاما فوق شاكيل أونيل أسطورة السلة الأمريكية للمحترفين و"لوس أنجلوس ليكرز" و"ميامي هيت"، والذي يبلغ طوله مترين و16 سنتيمترا، ليضع الكرة في السلة بطريقة رائعة واستعراضية. 

وحصل ديالو على العلامة الكاملة من لجنة الحكام بعد الدنك الخرافي، ليتناقله عشاق كرة السلة حول العالم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يزال ديالو في بداية مسيرته الاحترافية، حيث بدأ مشواره الاحترافي مع فريقه أوكلاهوما العام الماضي.

المصدر: "تويتر"

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