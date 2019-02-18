اليابانية أوساكا تواصل التربع على عرش تصنيف محترفات التنس

واصلت النجمة اليابانية ناومي أوساكا تصدرها لتصنيف لاعبات التنس المحترفات، الذي تغيرت مراكزه العشرة الأولى، بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي.

وصعدت الرومانية سيمونا هاليب إلى المركز الثاني، بعد بلوغها نهائي دورة الدوحة، على حساب التشيكية بيترا كفيتوفا، التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة.

وانتزعت الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المركز السادس من الألمانية أنجيليك كيربر، التي تراجعت بدورها للمرتبة السابعة.

وشهد التصنيف الجديد عودة النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز إلى نادي اللاعبات العشر الأوائل للمرة الأولى منذ خروجها منه، في 17 يوليو عام 21017.

وجاء تصنيف اللاعبات العشر الأوائل كالتالي:

1- اليابانية ناومي أوساكا

2- الرومانية سيمونا هاليب

3- الأمريكية سلون ستيفنس

4- التشيكية بيترا كفيتوفا

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا

6- الأوكرانية يلينا سفيتولينا

7- الألمانية أنجيليك كيربر

8- الهولندية كيكي بيرتنز

9- البيلاروسية أرينا سابالنكا

10- الأمريكية سيرينا ويليامز.

المصدر: وكالات