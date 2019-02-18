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مقاتل فرنسي يسقط بطل "UFC" بالضربة القاضية (فيديو)

الرياضة

مقاتل فرنسي يسقط بطل
@sportingnews/Twitter.com
مقاتل فرنسي يسقط بطل "UFC" بالضربة القاضية (فيديو)
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تغلب المقاتل الفرنسي فرانسيس نغانو على منافسه الأمريكي كاين فيلاسكيس، البطل الأسبق في منظمة الفنون القتالية المختلطة "UFC"، خلال نزال جمعهما أمس ضمن عرض “UFC on ESPN 1”.

فمع بداية النزال، حاول فيلاسكيس الإمساك بمنافسه الفرنسي لإسقاطه على الأرض "تيك داون"، لكن الأخير أفلت من قبضة البطل الأمريكي، قبل أن يوجه له عدة لكمات على مستوى الوجه والرأس. وعندما كان فيلاسكيس يحاول تجنب لكمات منافسه، انزلقت قدمه اليسرى فسقط على الأرض، ليواصل نغانو تسديد اللكمات، قبل أن يتدخل الحكم وينهي النزال بعد مرور 26 ثانية فقط من الجولة الأولى.

يذكر أن فيلاسكيس، نال لقب بطل منظمة "UFC" في الوزن الثقيل في 2010 و2012، وقرر في يوليو 2016 أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن المنافسات. وخاض خلال مسيرته 17 نزالا، فاز في 14 منها.

المصدر: eurosport.ru

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