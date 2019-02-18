دجوكوفيتش يحتفظ بالصدارة وفيدرر يتراجع بالتصنيف العالمي للتنس

تراجع السويسري روجيه فيدرر إلى المركز السابع بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الاثنين.

وتبادل فيدرر مركزه السادس مع الياباني كي نيشيكوري، الذي وصل إلى نصف نهائي دورة روتردام الهولندية، فتراجع الأول للمرتبة السابعة، فيما تقدم الثاني ليصبح سادسا.

Ranking Atp - Wta 18/02/2019:Anche Nishikori passa Federer. Cecchinato vola https://t.co/9ocmgtxn1vpic.twitter.com/C200ONcYQa — Tennis World Italia (@TennisWorldit) ١٨ فبراير ٢٠١٩

واحتفظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش بصدارة التصنيف، أمام الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف.

وفي أفضل تصنيف في مسيرته تقدم الروسي دانييل مدفيديف البالغ 23 عاما مرتبة واحتل المركز 15 بوصوله لنصف نهائي دورة روتردام الهولندية.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات باستثناء تبادل المراكز بين فيدرر ونيشيكوري.

فيما يلي المراكز العشرة الأولى بالتصنيف:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10.955 نقطة

2- الإسباني رافاييل نادال 8.320 نقطة

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6.475 نقطة

4- الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 5.060 نقطة

5- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4.595 نقطة

6- الياباني كي نيشيكوري 4.190 نقطة

7- السويسري روجيه فيدرير 4.100 نقطة

8- النمساوي دومينيك ثيم 3.800 نقطة

9- الأمريكي جون إيسنر 3.225 نقطة

10- الكرواتي مارين سيليتش 3.140 نقطة.

المصدر: وكالات