 
مباشر
عاجل
التشيك تعلن إلغاء قمة مجموعة فيشغراد بسبب الخلاف بين بولندا وإسرائيل

المصارع روسيف يدعو راموس ليصبح نجما في عالم المصارعة الترفيهية

الرياضة

المصارع روسيف يدعو راموس ليصبح نجما في عالم المصارعة الترفيهية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh37

وجه المصارع البلغاري روسيف، نجم المصارعة الترفيهية، دعوة للإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد لدخول عالم المصارعة ليصبح نجما في WWE.

وقال روسيف الذي يعتبر أحد مشاهير مشجعي النادي الملكي، إن النجم الإسباني يمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهله ليكون مصارعا في المستقبل إذا أراد دخول مجال المصارعة الترفيهية، وذلك حسب تصريحات لصحيفة "the sun" الإنجليزية.

وأشار روسيف المصارع الذي يزن 138 كغ إلى أن شخصية راموس تجذب الانتباه كذلك تصرفاته وطريقة ملابسه، جميعها صفات تؤهله ليكون مصارعا محترفا مثاليا في عالم WWE.

واختار روسيف المدافع الإسباني ليكون شريكه المثالي في مدريد، قائلا: "راموس لاعب رائع يتواجد في الوقت والمكان المناسب، يسجل الأهداف الحاسمة في الدقيقة الأخيرة والوقت بدل الضائع، هو قائد، ورجل قوي".

إقرأ المزيد
راموس يعترف ثم يتراجع تجنبا للعقوبة الأوروبية

ويواجه قائد الميرنغي، خطر الإيقاف عن ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اعترف بتعمده الحصول على إنذار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة فريقه ضد أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب دور الـ16، والتي انتهت بفوز الريال 2-1، ما جعله عرضة للتحقيق أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمعرفة حقيقة الأمر.

المصدر: the sun

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إن كنت من عشاق موسيقى الجاز.. عليك أن تعرف هذه المعلومات