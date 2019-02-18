المصارع روسيف يدعو راموس ليصبح نجما في عالم المصارعة الترفيهية

وجه المصارع البلغاري روسيف، نجم المصارعة الترفيهية، دعوة للإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد لدخول عالم المصارعة ليصبح نجما في WWE.

وقال روسيف الذي يعتبر أحد مشاهير مشجعي النادي الملكي، إن النجم الإسباني يمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهله ليكون مصارعا في المستقبل إذا أراد دخول مجال المصارعة الترفيهية، وذلك حسب تصريحات لصحيفة "the sun" الإنجليزية.

وأشار روسيف المصارع الذي يزن 138 كغ إلى أن شخصية راموس تجذب الانتباه كذلك تصرفاته وطريقة ملابسه، جميعها صفات تؤهله ليكون مصارعا محترفا مثاليا في عالم WWE.

واختار روسيف المدافع الإسباني ليكون شريكه المثالي في مدريد، قائلا: "راموس لاعب رائع يتواجد في الوقت والمكان المناسب، يسجل الأهداف الحاسمة في الدقيقة الأخيرة والوقت بدل الضائع، هو قائد، ورجل قوي".

WWE star Rusev believes Sergio Ramos should become a wrestler after Real Madrid defender boasted about Champions League yellow card https://t.co/V7pKg468D6 — The Sun - Wrestling (@SunWrestling) ١٦ فبراير ٢٠١٩

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ويواجه قائد الميرنغي، خطر الإيقاف عن ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اعترف بتعمده الحصول على إنذار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة فريقه ضد أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب دور الـ16، والتي انتهت بفوز الريال 2-1، ما جعله عرضة للتحقيق أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمعرفة حقيقة الأمر.

المصدر: the sun