شاهد.. مقارنة بين لاعبي الريال تكشف المسؤول الأول عن هزائم الفريق

نشرت إحدى صفحات مشجعي ريال مدريد في إنستغرام، صورة مثيرة، تبرز مسؤولية الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، عن الهزائم التي تكبدها الفريق الملكي هذا الموسم.

فبعد خسارة الريال المفاجئة أمس أمام ضيفه جيرونا (1-2)، لحساب الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وابتعاده عن صدارة "الليغا" بفارق تسع نقاط، نشر حساب لمحبي الريال في إنستغرام، ويحمل اسم "real madrid ac" صورتين، الأولى تظهر نتائج الريال خلال مشاركة مارسيلو كمدافع أيسر، والثانية عند جلوس الأخير على دكة البدلاء، والدفع بالإسباني الشاب سيرخيو ريغيلون بدلا منه.

وجاءت المقارنة مثيرة، إذ مني النادي الملكي بست هزائم مقابل تعادلين، وفوز واحد، واهتزت شباكه 19 مرة، في آخر 9 مباريات شارك فيها مارسيلو، بينما فاز الفريق بجميع المباريات (8 مباريات)، عندما يلعب ريغيلون على الجهة اليسرى بدلا من المدافع البرازيلي.

Last 9 #LaLiga matches in which Marcelo has been at starting lineup:

✴️ Athletic 0-0 Madrid

❌ Sevilla 3-0 Madrid

❌ Madrid 1-2 Levante

❌ Barcelona 5-1 Madrid

❌ Eibar 3-0 Madrid

✅ Madrid 1-0 Rayo

✴️ Villarreal 2-2 Madrid

❌ Madrid 0-2 Real Sociedad

❌ Madrid 1-2 Girona — MisterChip (English) (@MisterChiping) 17 февраля 2019 г.

ويتعرض مارسيلو لانتقادات لاذعة خلال الموسم الحالي بسبب تذبذب مستواه، لاسيما في ظل الأنباء التي تؤكد قرب رحيله عن الريال للالتحاق بزميله السابق وصديقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

المصدر: eurosport.ru+ تويتر