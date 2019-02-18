بالفيديو.. مرتضى منصور يلوح بفضيحة بحق الأهلي المصري

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك على إيقافه لمدة 3 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه، من قبل لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة المصري أثناء مداخلة تلفزيونية صباح الاثنين.

وهاجم منصور نظيره في الأهلي محمود الخطيب، مشددا على أن ناديه يتعرض لمؤامرة من عدد كبير من المسؤولين على رأسهم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومصطفى فهمي المسؤول السابق بالاتحاد الإفريقي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقال منصور: "أرسلت رسالة لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، أخبرته بأن معركتي معه ومع اتحاد الكرة بدأت ولن تنتهي".

وتابع: "إيقافي من قبل الاتحاد الإفريقي بلطجة، ودون سبب، أنا مصري وأحب بلدي".

وأضاف: "لا أعترف بلجنة القيم في اتحاد الكرة، بها أعضاء ينتمون للنادي الأهلي وأصدقاء وداعمون لمحمود الخطيب في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يعد مخالفا، لأن اللجنة تعتبر خصما وحكما".

وهدد بالكشف عن مستندات ووثائق بقوله: "لدي خطابات متبادلة بين هشام حطب، وحسن مصطفى، ومحمود الخطيب، ومصطفى فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، بهدف التخلص من مرتضى منصور...انتظروا الفضيحة الكبرى يوم الجمعة".

المصدر: يوتيوب