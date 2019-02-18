برشلونة يخطف لقب كأس ملك إسبانيا للسلة في كلاسيكو مثير أمام ريال مدريد (فيديو)

توج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بعد فوز دراماتيكي أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 94-93، بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وحسم برشلونة الربع لصالحه بنتيجة 20-16، قبل أن يفوز الريال بالثاني 19-15نقطة.

وحافظ الملكي على تفوقه بالربع الثالث 25-11 قبل أن يعود لاعبو البلوغرانا للمباراة ويقلبوا الطاولة 77-75.

لكن نجم ريال مدريد سرجيو يول أجل الإعلان عن صاحب الكأس ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي مدركا التعادل 77-77.

وشهدت المباراة إثارة في الثواني الأخيرة، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تفوق الملكي بنتيجة 93-92، ومع آخر 4 ثوان من المباراة كانت الكرة بحوزة لاعبي الفريق الكتالوني ولعب أنتي توميتش الكرة على الباسكت لكنها لم تدخل، ليسيطر عليها جوستافو أيون لاعب ريال مدريد قبل ثانية من نهاية اللقاء.

ولجأ طاقم التحكيم إلى الفيديو، ليتم احتساب نقطتين لصالح برشلونة لتصبح النتيجة 94-93، وسط اعتراض من لاعبي ريال مدريد.

وبهذا اللقب، حقق برشلونة لقب كأس إسبانيا لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بالبطولة العام الماضي، رافعا ألقابه من بطولة الكأس إلى اللقب رقم 25، ليقلص الفارق مع غريمه التقليدي الأكثر فوزا بالمسابقة برصيد 27 لقبا.

المصدر: fcbarcelona.com