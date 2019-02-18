شاهد مبابي المذهل يقود باريس سان جيرمان للتحليق في صدارة الدوري الفرنسي

سجل كيليان مبابي هدفا مذهلا قاد به فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مستضيفه سانت إيتيين 1-0 الأحد، وعزز صدارته للدوري الفرنسي بكرة القدم.

ولعب باريس سان جيرمان بدون الثنائي المصاب نيمار وإدينسون كافاني بينما أراح المدرب توماس توخيل لاعب الوسط المؤثر ماركو فيراتي.

وهز المهاجم مبابي الشباك عند الدقيقة 73 من كرة مررها داني ألفيش، مسجلا هدفه 19 في 18 مباراة لهذا الموسم، ليرفع الفريق الباريسي رصيده إلى 62 نقطة من 23 مباراة.

ووسع باريس سان جيرمان الفارق على أقرب ملاحقيه في الصدارة إلى 12 نقطة بعد تعادل ليل صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراتين أكثر من المتصدر، واكتفى بالتعادل دون أهداف على ملعبه مع مونبلييه في وقت سابق اليوم الأحد فيما يحتل سانت إيتيين المركز الخامس ولديه 40 نقطة من 25 مباراة.

المصدر: وكالات