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عداء إثيوبي يحطم الرقم القياسي العالمي للكروج

الرياضة

عداء إثيوبي يحطم الرقم القياسي العالمي للكروج
AFP FRANCOIS XAVIER MARIT
عداء إثيوبي يحطم الرقم القياسي العالمي للكروج
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حطم العداء الإثيوبي صاموئيل تيفيرا، الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة المغربي هشام الكروج، في سباق 1500 متر داخل القاعة.

وقطع تيفيرا مسافة سباق 1500 متر، الذي أقيم السبت الماضي، ضمن منافسات ملتقى "برمنغهام" الإنجليزي، في زمن قدره 3 دقائق، و31 ثانية، و04 أجزاء من المئة، ليحطم بحوالي 14 جزء من المئة، الرقم القياسي العالمي السابق، الذي حققه الكروج عام 1997، في دورة هامبورغ الألمانية.

وبات تيفيرا (20 عاما)، ومواطنه يوميف كيغيلشا، مرشحين بقوة لتحطيم الأرقام القياسية العالمية الأخرى التي لا تزال بحوزة البطل العالمي والأولمبي المغربي، وهي الرقم القياسي العالمي لسباق الميل (2000 متر)، وسباق 1500 متر في الهواء الطلق.

وكان كيغيلشا قريبا من تحطيم رقم الكروج في مسافة الميل، خلال منافسات ملتقى "ميلروس" الأمريكي داخل القاعة، بعد أن أنهى السباق، في توقيت (3:48:46)، أي على بعد جزء واحد من الثانية عن الرقم القياسي العالمي (3:48:45).

المصدر: وكالات

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