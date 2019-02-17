روسيا تحرز برونزية كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات داخل الصالات
أحرز المنتخب الروسي الميدالية البرونزية في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات داخل الصالات التي استضافتها مدينة بورتو البرتغالية، بعد تغلبه الأحد على نظيره الأوكراني.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين 2-2، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء التي ابتسمت لسيدات روسيا بنتيجة 3-2.
The #WEUROFutsal 2019 podium🏆— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 17, 2019
🏅 @SeFutbolFem🇪🇸
🥈 @selecaoportugal🇵🇹
🥉 @TeamRussia🇷🇺 pic.twitter.com/9BeKPuYDF5
وتوّج المنتخب الإسباني بلقب البطولة بعد تغلبه على نظيره البرتغالي صاحب الأرض بأربعة أهداف نظيفة.
Congratulations to @SeFutbolFem as they are crowned the first #WEUROFutsal winners!— The Futsal Independent (@TheFutsalIndy) February 17, 2019
FT Spain 4 - 0 Portugal pic.twitter.com/EweUzOr1pX
Scenes from a celebration🇪🇸🏆🎉🎉🎉🎉 @SeFutbolFem#WEUROFutsalpic.twitter.com/bKO73ICayP— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 17, 2019
المصدر: sport-express.ru