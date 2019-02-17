أول تعليق رسمي سعودي على نية الأمير محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد

نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية عالمية عن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الشبانة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم قال فيها: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما. فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

ونشرت صحيفة "The Sun" البريطانية، أمس السبت، تقريرا تحدثت فيه عن رغبة بن سلمان في شراء نادي الشياطين الحمر، وذكرت أن قيمة العرض السعودي للصفقة المزعومة بلغت 3.8 مليار جنية إسترليني أي حوالي 4.9 مليار دولار.

Saudi royal worth £850 billion eyeing huge takeover bid for Manchester United https://t.co/fw2B375ZLOpic.twitter.com/ojKGYJhJgR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 16, 2019

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المصدر: TurkiAlshabanah/twitter