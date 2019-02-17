الفرنسي مونفيس يتوّج بلقب بطولة روتردام للتنس
توّج الفرنسي جايل مونفيس البالغ 32 عاما بلقب بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم في المباراة النهائية على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وتمكن مونفيس من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و1-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.
The match point moment Monfils will never forget 😅@Gael_Monfils, your 2019 @abnamrowtt champion 🏆— ATP Tour (@ATP_Tour) February 17, 2019
🎥 @TennisTVpic.twitter.com/Vu1pdsIa2L
وعاد مونفيس إلى طريق التتويج بالألقاب من جديد وذلك بعد 13 شهرا من الفوز بآخر بطولة له وكانت في قطر العام الماضي.
وبالتتويج بلقب بطولة روتردام البالغ مجموع جوائزها حوالي مليوني دولار، حصد مونفيس 500 نقطة في التصنيف العالمي، وجائزة مالية قدرها 405 آلاف يورو.
New champ 🏆#abnamrowttpic.twitter.com/uvx71F7NtI— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 17, 2019
وهذا اللقب هو الثامن لمونفيس في مسيرته الاحترافية.
المصدر: atptour.com