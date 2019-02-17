الفرنسي مونفيس يتوّج بلقب بطولة روتردام للتنس

توّج الفرنسي جايل مونفيس البالغ 32 عاما بلقب بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم في المباراة النهائية على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن مونفيس من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و1-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.

وعاد مونفيس إلى طريق التتويج بالألقاب من جديد وذلك بعد 13 شهرا من الفوز بآخر بطولة له وكانت في قطر العام الماضي.

وبالتتويج بلقب بطولة روتردام البالغ مجموع جوائزها حوالي مليوني دولار، حصد مونفيس 500 نقطة في التصنيف العالمي، وجائزة مالية قدرها 405 آلاف يورو.

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وهذا اللقب هو الثامن لمونفيس في مسيرته الاحترافية.

المصدر: atptour.com