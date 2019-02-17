شاهد.. قائد ريال مدريد يعزز رقمه القياسي بعدد البطاقات الحمراء!

تلقى قائد ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس البطاقة الحمراء رقم 25 مع النادي الملكي في كل البطولات، وذلك خلال الهزيمة أمام ضيفه جيرونا 2-1 في الليغا، اليوم الأحد.

ووصل راموس إلى البطاقة الحمراء رقم 25 في مسيرته مع الميرينغي، عندما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في مباراة اليوم، بعدما ارتكب خطأ ضد بيدرو ألكالا، لاعب جيرونا، خلال محاولة تسديد ركلة خلفية مزدوجة، في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

Is there any better love story than Sergio Ramos and red cards?



He is the first player in the history of La Liga to receive 20 red cards.



He was sent off against Girona today, the 25th time he would be sent off across all competitions for Real Madrid.



Red card merchant pic.twitter.com/GCYPxnEBy9 — Footy Tool (@FootyTool) February 17, 2019

وأصبح راموس البالغ 32 عاما، أول لاعب يطرد 20 مرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ويأتي خلف راموس في المركز الثاني، بابلو ألفارو، صاحب 18 بطاقة حمراء.

المصدر: وكالات