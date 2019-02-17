شاهد.. تقنية الفيديو "VAR" تحوّل خسارة فيورنتينا إلى فوز مثير في الكالتشيو

قلب فيورنتينا تأخره بهدف أمام مضيفه سبال، إلى فوز عريض 4-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله أندريا بيتانيا في الدقيقة 36، وعادل لفيورنتينا السويسري إدميلسون فيرنانديز في الدقيقة 44.

وقبل 17 دقيقة من نهاية اللقاء سجل ماتيا فالوتي هدفا لسبال بعد هجمة مرتدة سريعة، لكن حكم المباراة لوكا بيريتو لجأ للاستعانة بتقنية الفيديو المساعد VAR، ليقرر إلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء لفيورنتينا في الجانب الآخر من الملعب بعد خطأ ضد لاعب فيورنتينا فيدريكو كييزا سبق الهجمة التي جاء منها هدف سبال.

وسدد الفرنسي جوردان فيريتو الركلة بنجاح في الدقيقة 79، ليسجل هدف التقدم 2-1 لصالح فيورنتينا، بعد أن كان فريقه متأخرا قبل اللجوء للـVAR بنفس النتيجة.

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وأضاف فيورنتينا هدفيين آخرين في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عبر الأرجنتيني جيوفاني سيموني والبرازيلي جيرسون سانتوس في الدقيقتين 80 و88 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع فيورنتيا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد سبال عند 22 نقطة في المركز 15 على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: وكالات