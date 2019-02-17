الروسية كاساتكينا تتأهل لثاني أدوار بطولة دبي للتنس (فيديو)
بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور الثاني لبطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد فوزها اليوم الأحد على البولندية ماغدلينا فريخ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وحسمت كاساتكينا المباراة لصالحها بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و3-6 و6-4، خلال ساعتين و15 دقيقة.
That's the match!— WTA (@WTA) February 17, 2019
Frech made it really tough for her, but @DKasatkina comes through, 6-3, 3-6, 6-4!@DDFTennispic.twitter.com/K7zWhjqcPb
وستواجه كاساتكينا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.5 مليون دولار، الفائزة من مواجهة الأمريكية صوفيا كينين والرومانية ميخائيلا بوزيرنسكي.
There are no easy first rounds 😓@DKasatkina survives a tough two hour and 15 minute test from Magdalena Frech 6-3, 3-6, 6-4 to reach the @DDFTennis second round.— WTA (@WTA) February 17, 2019
HIGHLIGHTS --> https://t.co/mFNWaOBFIIpic.twitter.com/OI9eNhqhLT
المصدر: sport-express.ru