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الروسية كاساتكينا تتأهل لثاني أدوار بطولة دبي للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية كاساتكينا تتأهل لثاني أدوار بطولة دبي للتنس (فيديو)
AFP PETER PARKS
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بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور الثاني لبطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد فوزها اليوم الأحد على البولندية ماغدلينا فريخ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وحسمت كاساتكينا المباراة لصالحها بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و3-6 و6-4، خلال ساعتين و15 دقيقة.

وستواجه كاساتكينا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.5 مليون دولار، الفائزة من مواجهة الأمريكية صوفيا كينين والرومانية ميخائيلا بوزيرنسكي.

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المصدر: sport-express.ru

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