الاتحاد المصري لكرة القدم يعاقب رئيس نادي الزمالك

قررت لجنة القيم والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من حضور مباريات فريقه لمدة 3 أشهر، بسبب الإساءة لمجلس إدارة الأهلي.

وقررت اللجنة تغريم رئيس الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه، نتيجة شكوى نادي الأهلي ضد منصور، والتي تضمنت هجومه على مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان رئيس الزمالك قد رفض حضور جلسة الاستماع الأسبوع الماضي على اعتبار أنه ليس من عناصر اللعبة ولا يعمل داخل اتحاد الكرة حتى يخضع لجلسة استماع أمام لجنة القيم.

تجدر الإشارة إلى أن مرتضى منصور ممنوع من حضور مباريات فريقه لمدة عام بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية المصرية، ما يعني أن فترة العقوبة الموقعة من لجنة القيم 3 أشهر، ستكون سارية ضمن نفس العقوبة الموقعة عليه من الكاف والأولمبية.

المصدر: وكالات