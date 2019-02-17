قناة تلفزيونية إيرانية تلغي عرض مباراة بسبب تحكيم امرأة

عمدت قناة تلفزيونية إيرانية إلى إلغاء عرض مباراة في الدوري الألماني يوم الجمعة بسبب أن اللقاء تقوده الحكمة يبيانا شتاينهاوس، في مباريات "البوندسليغا".

وألغيت القناة الإيرانية التلفزيونية "إيرب" بث مباراة بين فريقي أوغسبورغ وبايرن ميونيخ والتي انتهت بفوز الأخير 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البوندسليغا، وذلك بسبب تحكيم يبيانا.

ويحظر قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية بث مشاهد على التلفاز للنساء بملابس"غير لائقة" بما في ذلك الملابس القصيرة الرياضية.

ويبيانا شتاينهاوس البالغة من العمر 39 عاما أول حكمة تقود مباراة ضمن بطولات النخبة الأوروبية، إذ قادت في العاشر من سبتمبر 2017 مباراة برسم المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم، بين فريقي هرتا برلين وفيردر بريمن وانتهت بالتعادل 1-1.

ومنذ بداية الموسم الكروي الحالي تقود شتاينهاوس مباريات البوندسليغا كحكم رئيسي.

وتمنع إيران منذ قرابة 40 سنة على النساء دخول ملاعب كرة القدم، بيد أنها سمحت لأول مرة في تاريخها حضور النساء لمباراة ودية لكرة القدم، وذلك بين منتخبها الوطني ونظيره البوليفي على ستاد "آزادي"، في أكتوبر العام الماضي.

المصدر: لينتا رو