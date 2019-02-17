قناة تلفزيونية إيرانية تلغي عرض مباراة بسبب تحكيم امرأة
عمدت قناة تلفزيونية إيرانية إلى إلغاء عرض مباراة في الدوري الألماني يوم الجمعة بسبب أن اللقاء تقوده الحكمة يبيانا شتاينهاوس، في مباريات "البوندسليغا".
وألغيت القناة الإيرانية التلفزيونية "إيرب" بث مباراة بين فريقي أوغسبورغ وبايرن ميونيخ والتي انتهت بفوز الأخير 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البوندسليغا، وذلك بسبب تحكيم يبيانا.
ويحظر قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية بث مشاهد على التلفاز للنساء بملابس"غير لائقة" بما في ذلك الملابس القصيرة الرياضية.
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پخش بازی بایرن مونیخ و اگزبورگ که قرار بود از تلویزیون ایران به صورت زنده پخش شود به دلیل زن بودن داور لغو شد !! #فوتبال #داور #داور_زن #زنان_داور #تبعیض #تبعیض_جنسیتی #برابری_جنسیتی #ورزش #ورزش_زنان #استادیوم #استادیوم_حق_بانوان_ایرانیست #ایران_آزاد #تلویزیون #بیبیانا_اشتاین_هاوس #نیلوفر_آذر #soccer #football #bibianasteinhaus @shahrvandnewspaperrr #Niloufar_azar
ويبيانا شتاينهاوس البالغة من العمر 39 عاما أول حكمة تقود مباراة ضمن بطولات النخبة الأوروبية، إذ قادت في العاشر من سبتمبر 2017 مباراة برسم المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم، بين فريقي هرتا برلين وفيردر بريمن وانتهت بالتعادل 1-1.
ومنذ بداية الموسم الكروي الحالي تقود شتاينهاوس مباريات البوندسليغا كحكم رئيسي.
وتمنع إيران منذ قرابة 40 سنة على النساء دخول ملاعب كرة القدم، بيد أنها سمحت لأول مرة في تاريخها حضور النساء لمباراة ودية لكرة القدم، وذلك بين منتخبها الوطني ونظيره البوليفي على ستاد "آزادي"، في أكتوبر العام الماضي.
المصدر: لينتا رو