لاعب إنجليزي يفي بوعده ويصبغ لحيته بألوان فريقه

أوفى سكوت واجستاف لاعب وسط فريق ويمبلدون بالعهد الذي قطعه على نفسه بعد أن تحقق الفوز على وست هام يونايتد بنتيجة 4-2 في الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

He's only gone and done it!@AFCWimbledon's Scott Wagstaff stays true to his word.



💙 🧔 💛



⚽ https://t.co/YAz9ogFkoO#bbcfacuppic.twitter.com/tJpMW6k4FX — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وكان ويمبيلدون الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "ليغ 1" قد تغلب على وست هام المشارك فى البريميرليغ 4-2 في الدور الرابع من المسابقة، في الـ26 من يناير الماضي.

وتعهد واجستاف بأن يصبغ لحيته بألوان ويمبلدون الأزرق والأصفر، إذا ما تأهل الفريق للمرحلة التالية من بطولة الكأس على حساب وست هام يونايتد، الذي ينافس في البريميرليغ.

وساهم واجستاف في فوز فريقه بتسجيله هدفين من أصل أربعة في شباك وست هام يونايتد.

وظهر لاعب ويمبيلدون باللون الجديد قبل إقصاء فريقه من ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام ميلوول بهدف دون رد، أمس السبت.

المصدر: تويتر