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رياضية أمريكية تحصد 30 مليون مشاهدة برقصة ميّاسة على بساط الجمباز

الرياضة

رياضية أمريكية تحصد 30 مليون مشاهدة برقصة ميّاسة على بساط الجمباز
twitter \ Katelyn Ohashi
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أدهشت لاعبة الجمباز العشرينية الأمريكية كاثرين أوهاشي جماهير الرياضة والفن برقصة ميّاسة في الجمباز الإيقاعي، وحصدت بحركات جسدها اللين ملايين المشاهدات واللايكات.

وقدمت كاثرين خلال الرقصة روتينها الفني في مدينة سياتل أمام 7222 متفرج ونالت العلامة التامة من لجنة التحكيم، والمشجعين.

المصدر: تويتر

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