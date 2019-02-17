رياضية أمريكية تحصد 30 مليون مشاهدة برقصة ميّاسة على بساط الجمباز

أدهشت لاعبة الجمباز العشرينية الأمريكية كاثرين أوهاشي جماهير الرياضة والفن برقصة ميّاسة في الجمباز الإيقاعي، وحصدت بحركات جسدها اللين ملايين المشاهدات واللايكات.

وقدمت كاثرين خلال الرقصة روتينها الفني في مدينة سياتل أمام 7222 متفرج ونالت العلامة التامة من لجنة التحكيم، والمشجعين.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) ١٣ يناير ٢٠١٩

المصدر: تويتر