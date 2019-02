ميسي يحقق رقما مميزا رغم الأداء الباهت لبرشلونة

👑 Season-by-season breakdown of #Messi's newest milestone: 1⃣1⃣ seasons w/ 3⃣0⃣+ goals across all competitions

2008/09: 38 ⚽

2009/10: 47 ⚽

2010/11: 53 ⚽

2011/12: 73 ⚽

2012/13: 60 ⚽

2013/14: 41 ⚽

2014/15: 58 ⚽

2015/16: 41 ⚽

2016/17: 54 ⚽

2017/18: 45 ⚽

2018/19: 30 ⚽ pic.twitter.com/7BPNfptXYh