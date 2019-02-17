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ميسي يحقق رقما مميزا رغم الأداء الباهت لبرشلونة

الرياضة

ميسي يحقق رقما مميزا رغم الأداء الباهت لبرشلونة
Reuters ALBERT GEA
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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني رقما مميزا بتسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني في الكامب نو.

وحقق البلوغرانا فوزا صعبا على منافسه الأندلسي بهدف نظيف، أحرزه "ليونيل ميسي" من ركلة جزاء عند الدقيقة 43.

ورفع ميسي البالغ 31 عاما رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 30 هدفا في جميع المسابقات، بعد هدفه في شباك بلد الوليد، ليصل إلى الموسم الحادي عشر على التوالي منذ موسم 2008 – 2009.

وسجل ميسي أهدافه الثلاثين موزعين بين 22 هدفا في الدوري الإسباني، 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل الأرجنتيني صدارة الهدافين بالليغا الإسبانية برصيد 22 هدفا وصناعة 10 أهداف.

المصدر: وكالات

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