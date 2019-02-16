شاهد.. ميلان يقلب الطاولة على أتالانتا في الكالتشيو

قلب ميلان تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه أتالانتا، إلى فوز عريض 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله السويسري ريمو فريلير في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

قبل أن يقلب ميلان النتيجة بتسجيله ثلاثة أهداف جاءت بتوقيع كل من البولندي كريستوف بياتيك، هدفين في الدقيقتين 45+1 و61، والتركي هاكان كالهانوجلو في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة، ليثبت أقدامه في المركز الرابع، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 38 نقطة في المركز الخامس على سلم ترتيب فرق الكالتشيو.

المصدر: silatv.ru