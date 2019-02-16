مانشستر سيتي يقسو على نيوبورت برباعية في كأس الاتحاد (فيديو)

تغلب مانشستر سيتي على نيوبورت كاونتي بنتيجة 4-1 اليوم السبت، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أهداف مانشستر سيتي، كل من الألماني ليروي ساني في الدقيقة 51، وفيل فودين، هدفين في الدقيقتين 75 و89، والجزائري رياض محرز في الدقيقة 90+4، بينما جاء هدف نيوبورت في الدقيقة 88 عن طريق بادريج آموند.

وبهذا الفوز، تأهل مانشستر سيتي للدور ربع النهائي من المسابقة التي ستشهد بعد غد الاثنين قمة مباريات الدور ثمن النهائي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات