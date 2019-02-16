 
مباشر

الروسي مدفيديف يخفق في بلوغ نهائي بطولة روتردام للتنس

الرياضة

الروسي مدفيديف يخفق في بلوغ نهائي بطولة روتردام للتنس
Reuters Eva Plevier
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgw7

خسر الروسي دانييل مدفيديف أمام الفرنسي جايل مونفيس في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور نصف النهائي لبطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب.

وبعد فوز مدفيديف في المجموعة الأولى 6-4، تمكن مونفيس من العودة بقوة إلى أجواء المباراة، وفاز بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-3 و6-4، ليحسم اللقاء لمصلحته خلال ساعتين و8 دقائق.

وسيواجه مونفيس في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي مليوني دولار، الفائز من لقاء نصف النهائي الثاني، والذي سيجمع في وقت لاحق اليوم بين الياباني كي نيشيكوري والسويسري ستانيسلاس فافرينكا.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسرائيل تنزع المغرب من خريطة العالم