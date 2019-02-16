الروسي مدفيديف يخفق في بلوغ نهائي بطولة روتردام للتنس

خسر الروسي دانييل مدفيديف أمام الفرنسي جايل مونفيس في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور نصف النهائي لبطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب.

A brilliant semi-final 🙌@Gael_Monfils is one win away from the @abnamrowtt 🏆



You can watch the tournament on @TennisTV 👊 pic.twitter.com/Mw9dy6yqul — ATP Tour (@ATP_Tour) February 16, 2019

وبعد فوز مدفيديف في المجموعة الأولى 6-4، تمكن مونفيس من العودة بقوة إلى أجواء المباراة، وفاز بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-3 و6-4، ليحسم اللقاء لمصلحته خلال ساعتين و8 دقائق.

What a show on centre court in Rotterdam! 👊@Gael_Monfils tops Sofia winner Daniil Medvedev in three exciting sets 4⃣-6⃣, 6⃣-3⃣, 6⃣-4⃣ and reaches the final in Ahoy for a second time.#abnamrowttpic.twitter.com/kzoM5gAWjI — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 16, 2019

وسيواجه مونفيس في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي مليوني دولار، الفائز من لقاء نصف النهائي الثاني، والذي سيجمع في وقت لاحق اليوم بين الياباني كي نيشيكوري والسويسري ستانيسلاس فافرينكا.

المصدر: rsport.ria.ru