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الكرملين: بوتين وماكرون يتفقان على مواصلة التعاون من أجل تسوية الأزمة السورية

شاهد.. بوتين يلعب الهوكي مع نظيره البيلاروسي

الرياضة

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لعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مباراة بهوكي الجليد أمس الجمعة على أرضية ملعب "شايبا" في مدينة سوتشي الساحلية جنوبي روسيا.

ولعب بوتين ولوكاشينكو ضمن فريق "النمور"، وحمل الرئيس الروسي الرقم 11، فيما ارتدى الضيف لوكاشينكو الرقم 1، كما شارك ابن الرئيس البيلاروسي نيقولاي لوكاشينكو في المباراة التي انتهت بفوز كاسح لفريق النمور على فريق "الدببة" المنافس بنتيجة 16-1.

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المصدر: gazeta.ru

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